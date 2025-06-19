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Григоренко рассказал о работе сервиса проверки сим-карт через «Госуслуги»

Григоренко: россияне более 60 млн раз проверили свои сим-карты через Госуслуги.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Более 60 миллионов раз россияне проверили оформленные на них сим-карты через «Госуслуги», сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках ПМЭФ.

«Более 60 миллионов раз граждане проверили оформленные на них сим-карты через “Госуслуги” менее чем за три месяца», — сказал он.

Сервис проверки сим-карт стал доступен на портале с 1 апреля этого года. Он позволяет россиянам в режиме реального времени просматривать все активные мобильные номера, оформленные на их имя, включая личные и корпоративные, а также оперативно расторгать подозрительные или ненужные договоры с операторами связи.

Так, при заключении нового договора мобильной связи, пользователь будет автоматически получать уведомление в личном кабинете на «Госуслугах». Там же отображаются результаты рассмотрения заявлений на расторжение действующих контрактов.

Вице-премьер напомнил, что с 1 апреля операторы связи не могут продать сим-карты тем россиянам, на чье имя уже оформлено 20 абонентских номеров.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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