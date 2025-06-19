Григоренко рассказал о работе сервиса проверки сим-карт через «Госуслуги»

Сервис проверки сим-карт стал доступен на портале с 1 апреля этого года. Он позволяет россиянам в режиме реального времени просматривать все активные мобильные номера, оформленные на их имя, включая личные и корпоративные, а также оперативно расторгать подозрительные или ненужные договоры с операторами связи.