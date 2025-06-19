Самарская телебашня посвятит подсветку Дню памяти и скорби

22 июня, в День памяти и скорби, Самарская телебашня филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит архитектурно-художественную подсветку. С наступлением сумерек до полуночи на башне будет демонстрироваться видеопрограмма «22 июня — День памяти и скорби» с изображением Вечного огня, гвоздик и Георгиевской ленты.