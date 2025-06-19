Самарская телебашня посвятит подсветку Дню памяти и скорби

22 июня, в День памяти и скорби, Самарская телебашня филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит архитектурно-художественную подсветку. С наступлением сумерек до полуночи на башне будет демонстрироваться видеопрограмма «22 июня — День памяти и скорби» с изображением Вечного огня, гвоздик и Георгиевской ленты.
Инициатива приурочена ко дню начала Великой Отечественной войны. Подсветка в память о трагических событиях 1941 года появится также на телебашнях в десятках городов России, включая Москву, Казань, Челябинск, Уфу и другие.
Напомним, 22 июня на бесплатной лекции в культурном центре «ЗИМ Галерея» расскажут о роли Куйбышева в годы войны.
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