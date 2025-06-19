Средство для борьбы с тревожностью и стрессом: пять видов нескучных прогулок

Жизнь многих из нас зачастую настолько заполнена различными договорённостями, планами и обязательствами, что возможностей для творчества и импровизации предоставляется очень мало. А что, если использовать эти качества при организации прогулок? Если в субботу утром светит солнце, почему бы вместе не пройти пешком всё Садовое кольцо? Или предложить подруге заменить традиционные посиделки в кафе пешим марафоном «10 тысяч шагов по Москве и ни слова о мужчинах»? А когда идёт дождь, вполне стоит хоть раз почувствовать себя героиней фильма «Я шагаю по Москве» и прогуляться по асфальту босиком или даже потанцевать под любимую песню в наушниках. Кстати, самым безотказным компаньоном по внезапным прогулкам в любую погоду является, конечно, любимая собака.