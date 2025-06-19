Глава ВТБ посоветовал россиянам класть деньги на депозит

«Гражданину, конечно, класть деньги в депозит в банке. Это уникальная ситуация, когда самый надежный инструмент — банковский депозит — одновременно является самым высокодоходным…. Точно не надо, мне кажется, бегать по каким-то сложным инструментам», — сказал банкир в интервью телеканалу «России 1» на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос о том, что делать рядовому гражданину для того, чтобы сберечь деньги.