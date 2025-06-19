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Глава ВТБ посоветовал россиянам класть деньги на депозит

Костин посоветовал класть деньги на депозит, не прибегая к сложным инструментам.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин посоветовал россиянам класть деньги на банковские депозиты и не прибегать к сложным инструментам.

«Гражданину, конечно, класть деньги в депозит в банке. Это уникальная ситуация, когда самый надежный инструмент — банковский депозит — одновременно является самым высокодоходным…. Точно не надо, мне кажется, бегать по каким-то сложным инструментам», — сказал банкир в интервью телеканалу «России 1» на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос о том, что делать рядовому гражданину для того, чтобы сберечь деньги.

Костин добавил, что по итогам этого года депозиты в банковской системе РФ вырастут на 21% и достигнут 65 триллионов рублей. «По нашим расчетам, граждане процентный доход получат порядка 9 триллионов. Это очень серьезные деньги, которые серьезно обгоняют инфляцию», — указал банкир.

Глава ВТБ также отметил, что сегодня время не брать кредиты, а «получать проценты на депозиты, сохранять деньги, копить их, если есть такая возможность».

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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