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В Перми на месяц вновь закроют новый путепровод на шоссе Космонавтов

Ограничение начнёт действовать с 21 июня.

Участок нового путепровода на шоссе Космонавтов в Перми вновь закроют на месяц, сообщает министерство транспорта Пермского края.

Речь идёт об участке, который возвели на шоссе рядом с местом продления улицы Крисанова. Как рассказывает министерство, с 21 июня на территории будет проводиться завершение работ. В частности, строители планируют провести монтаж ограждений и совершить ряд дополнительных работ.

«Закрытие движения необходимо для завершения всех работ на участке. Здесь будут монтировать барьерное ограждение, проводить допработы по деформационным швам путепровода, по освещению и всем устроенным ранее коммуникациям», — рассказали в краевом минтрансе.

До 24 июля 2025 года водители смогут двигаться в обе стороны по боковым съездам слева и справа от закрытой части (ниже неё). В ведомстве призвали автомобилистов Перми и Пермского края с пониманием отнестись к ограничениям и заранее планировать свой маршрут.