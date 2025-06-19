В Перми на месяц вновь закроют новый путепровод на шоссе Космонавтов

Участок нового путепровода на шоссе Космонавтов в Перми вновь закроют на месяц, сообщает министерство транспорта Пермского края.
Речь идёт об участке, который возвели на шоссе рядом с местом продления улицы Крисанова. Как рассказывает министерство, с 21 июня на территории будет проводиться завершение работ. В частности, строители планируют провести монтаж ограждений и совершить ряд дополнительных работ.
«Закрытие движения необходимо для завершения всех работ на участке. Здесь будут монтировать барьерное ограждение, проводить допработы по деформационным швам путепровода, по освещению и всем устроенным ранее коммуникациям», — рассказали в краевом минтрансе.
До 24 июля 2025 года водители смогут двигаться в обе стороны по боковым съездам слева и справа от закрытой части (ниже неё). В ведомстве призвали автомобилистов Перми и Пермского края с пониманием отнестись к ограничениям и заранее планировать свой маршрут.