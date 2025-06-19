В Перми на месяц вновь закроют новый путепровод на шоссе Космонавтов

До 24 июля 2025 года водители смогут двигаться в обе стороны по боковым съездам слева и справа от закрытой части (ниже неё). В ведомстве призвали автомобилистов Перми и Пермского края с пониманием отнестись к ограничениям и заранее планировать свой маршрут.