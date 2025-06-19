Никас Сафронов представил свой проект на ПМЭФ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Народный художник России Никас Сафронов представил проект «Родина-мать: Свет и Тишина», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на Петербургском международном экономического форума, передает корреспондент РИА Новости.
Проект представляет собой два полотна, на которых изображена скульптура «Родина-мать зовет!» в дневное и ночное время.
«Все картины, которые представлены, они философские и больше связаны с 80-летием Победы над фашистской Германией — важной для всего мира. Мы как бы, спасая себя, спасали весь мир», — рассказал журналистам Сафронов.
Всего на форуме представлено более 50 картин художника: кроме проекта «Родина-мать: Свет и Тишина», который также представлен муралами по 2−4 метра внутри всех павильонов, участники ПМЭФ могут увидеть также проект «Летят журавли» с памятниками с оригинальной концепцией. Помимо этого, Сафронов оформил стенд Санкт-Петербурга, создав для него фреску.
Кроме того, художник рассказал, что написанные полотна, располагающиеся на входе в павильон Н, в электронной версии были также «оживлены» с помощью искусственного интеллекта.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.