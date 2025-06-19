Никас Сафронов представил свой проект на ПМЭФ

Всего на форуме представлено более 50 картин художника: кроме проекта «Родина-мать: Свет и Тишина», который также представлен муралами по 2−4 метра внутри всех павильонов, участники ПМЭФ могут увидеть также проект «Летят журавли» с памятниками с оригинальной концепцией. Помимо этого, Сафронов оформил стенд Санкт-Петербурга, создав для него фреску.