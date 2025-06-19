Актрисе Наталье Селезневой исполнилось 80 лет

«Помню прекрасно ту историю. Он мне говорит: “Вы можете показать мне свою фигуру?” Я сказала, что раздеваться перед ним не буду. И тут он заявил: “Да у вас плохая фигура. Вы стесняетесь”. И тут я со злостью снимаю сарафан, остаюсь в купальнике и говорю ему: “Ну как у меня фигура?” “Утверждены”, — произнес Гайдай всего одно слово», — рассказывала актриса Борису Корчевникову.