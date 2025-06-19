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Беспилотную опасность снова объявили в Ростовской области 19 июня

Жителей Ростовской области предупредили об угрозе БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Днем 19 июня в Ростовской области снова объявили беспилотную опасность. Оповещение поступило от РСЧС.

— Объявлена беспилотная опасность по всей территории региона, — говорится в сообщении.

Жителям Дона посоветовали спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги.

Напомним, такое же оповещение действовало утром, но потом его сняли. Кроме того, в течение прошедшей ночи, по данным Минобороны России, в небе над регионом сбили пять беспилотников.

Ранее власти напомнили подробный алгоритм действий во время воздушной тревоги.

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