Беспилотную опасность снова объявили в Ростовской области 19 июня

Днем 19 июня в Ростовской области снова объявили беспилотную опасность. Оповещение поступило от РСЧС.
— Объявлена беспилотная опасность по всей территории региона, — говорится в сообщении.
Жителям Дона посоветовали спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги.
Напомним, такое же оповещение действовало утром, но потом его сняли. Кроме того, в течение прошедшей ночи, по данным Минобороны России, в небе над регионом сбили пять беспилотников.
Ранее власти напомнили подробный алгоритм действий во время воздушной тревоги.
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