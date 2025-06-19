Количество дропперов в России уменьшается, заявили в МВД

С. ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Дропперов, участвующих в хищении денег у россиян телефонными мошенниками, становится меньше, заявил статс-секретарь — замглавы МВД России Игорь Зубов.
«За последние полтора года огромная работа проделана, прежде всего законодателями, которые приняли целый пакет документов. И мы сейчас будем наблюдать изменения. Уже вот даже под тем же самым дропам, мы уже видим, уменьшается количество», — сказал он, выступая на полях ПМЭФ.
Он также напомнил, что после введения статьи о дропперах в УК они будут нести уголовную ответственность.
Дропперы — это люди, помогающие мошенникам выводить и обналичивать похищенные средства.
Петербургский международный экономический форум проходит 18−21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.