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Количество дропперов в России уменьшается, заявили в МВД

Замглавы МВД Зубов: количество дропперов в России уменьшается.

Источник: © РИА Новости

С. ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Дропперов, участвующих в хищении денег у россиян телефонными мошенниками, становится меньше, заявил статс-секретарь — замглавы МВД России Игорь Зубов.

«За последние полтора года огромная работа проделана, прежде всего законодателями, которые приняли целый пакет документов. И мы сейчас будем наблюдать изменения. Уже вот даже под тем же самым дропам, мы уже видим, уменьшается количество», — сказал он, выступая на полях ПМЭФ.

Он также напомнил, что после введения статьи о дропперах в УК они будут нести уголовную ответственность.

Дропперы — это люди, помогающие мошенникам выводить и обналичивать похищенные средства.

Петербургский международный экономический форум проходит 18−21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.