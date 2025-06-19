Количество дропперов в России уменьшается, заявили в МВД

«За последние полтора года огромная работа проделана, прежде всего законодателями, которые приняли целый пакет документов. И мы сейчас будем наблюдать изменения. Уже вот даже под тем же самым дропам, мы уже видим, уменьшается количество», — сказал он, выступая на полях ПМЭФ.