Путин и Матроскин в одном кадре: президента могут включить в новый выпуск «Простоквашино»

Возможность создания персонажа в честь главы государства допустила глава совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. О ее заявлении во время сессии на Петербургском международном экономическом форуме написали в «Газета.ру».
По словам Слащевой, возможность появления Путина в мультипликационном сюжете обсуждается в рамках стратегии «мягкой силы» — для популяризации российской культуры за рубежом. Руководитель студии отметила, что персонаж президента и кот Матроскин составили бы яркий тандем, способный привлечь к экранам зрителей по всему миру.
Инициатива прозвучала на фоне выступления Майкла Джизары — представителя индонезийской компании Modena Corporation. Он выразил восхищение российскими мультфильмами и подчеркнул, что в Индонезии тепло относятся к России и лично к Владимиру Путину.
Мы любим русские мультики и испытываем дружеские чувства к вашей стране.
В ответ глава директоров призналась, что «Простоквашино» по уровню популярности уже обошло «Машу и Медведя» в России и продолжает набирать аудиторию как внутри страны, так и за ее пределами.