Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин и Матроскин в одном кадре: президента могут включить в новый выпуск «Простоквашино»

Президент России Владимир Путин может появиться во вселенной «Союзмультфильма»: с предложением выступили на ПМЭФ-2025.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Legion media

Возможность создания персонажа в честь главы государства допустила глава совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. О ее заявлении во время сессии на Петербургском международном экономическом форуме написали в «Газета.ру».

По словам Слащевой, возможность появления Путина в мультипликационном сюжете обсуждается в рамках стратегии «мягкой силы» — для популяризации российской культуры за рубежом. Руководитель студии отметила, что персонаж президента и кот Матроскин составили бы яркий тандем, способный привлечь к экранам зрителей по всему миру.

Инициатива прозвучала на фоне выступления Майкла Джизары — представителя индонезийской компании Modena Corporation. Он выразил восхищение российскими мультфильмами и подчеркнул, что в Индонезии тепло относятся к России и лично к Владимиру Путину.

Мы любим русские мультики и испытываем дружеские чувства к вашей стране.

Майкл Джизара
представитель индонезийской компании Modena Corporation

В ответ глава директоров призналась, что «Простоквашино» по уровню популярности уже обошло «Машу и Медведя» в России и продолжает набирать аудиторию как внутри страны, так и за ее пределами.