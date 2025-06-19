Гореславский предложил способ бороться с некачественным контентом от ИИ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Людям важно самим создавать творческий контент, иначе есть риск утонуть в поглощающем внимание, но не всегда качественном потоке, созданном искусственным интеллектом, заявил на ПМЭФ генеральный директор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Алексей Гореславский.
«Вырастет новое поколение, которое совершенно по-другому воспринимает контент и хочет его воспринимать в этой форме. Если мы его не будем делать сами, то мы будем погружены в новые волны контента искусственного интеллекта — вот эти все запретные названия, brainrot контент какой-нибудь бесконечный», — сказал он на сессии «Как выиграть конкуренцию за эмоции. Продвижение ценностей в эпоху экономики впечатлений».
«Он просто смешной, забавный, прикольный, вызывает ту самую эмоцию, про которую мы с вами говорим, и отвлекает от какой-то созидательной работы и деятельности, а может, наоборот, иногда помогает ее и создавать. Я к тому, что нам надо обязательно делать это самим», — добавил Гореславский.
Brainrot (англ. brainrot — «гниение мозга») — это неформальный термин, используемый в интернет-культуре для обозначения медиа-материалов (видео, изображений, текстов и т. д.), которые вызывают интенсивную эмоциональную вовлеченность и становятся объектом навязчивого интереса пользователя.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.