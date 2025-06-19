Гореславский предложил способ бороться с некачественным контентом от ИИ

«Вырастет новое поколение, которое совершенно по-другому воспринимает контент и хочет его воспринимать в этой форме. Если мы его не будем делать сами, то мы будем погружены в новые волны контента искусственного интеллекта — вот эти все запретные названия, brainrot контент какой-нибудь бесконечный», — сказал он на сессии «Как выиграть конкуренцию за эмоции. Продвижение ценностей в эпоху экономики впечатлений».