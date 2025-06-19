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В Волгограде 21 июня ограничат доступ на Мамаев курган

Временные ограничения связаны с проведением памятных мероприятий.

В субботу, 21 июня, на территории Мамаева кургана будут проводиться памятные мероприятия. В этой связи с 12.00 до 00.00 вводятся ограничения на доступ туда посетителей, а также движение транспорта со стороны улицы Рокоссовского, сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Сталинградская битва».

При этом, как отмечается в сообщении, туристические автобусы с организованными группами на территорию мемориального комплекса смогут заехать до 17.00.

Кроме того, возможны временные ограничения для посетителей Мамаева кургана с 19.00 до 23.00.