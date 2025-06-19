В Волгограде 21 июня ограничат доступ на Мамаев курган

В субботу, 21 июня, на территории Мамаева кургана будут проводиться памятные мероприятия. В этой связи с 12.00 до 00.00 вводятся ограничения на доступ туда посетителей, а также движение транспорта со стороны улицы Рокоссовского, сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Сталинградская битва».