В МВД высказались о преступлениях с применением новых технологий

«Надо вводить повышенную ответственность за использование новых технологий и за похищение биометрических данных и за (их — ред.) применение. Применил при любом преступлении — отягчающие наказание» , — сказал Зубов на сессии «Телефонные мошенники: сколько можно? Откровенный разговор с Ольгой Скабеевой».