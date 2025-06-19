В МВД высказались о преступлениях с применением новых технологий

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Необходимо ввести повышенную повышенную ответственность за преступления с применением новых технологий, это должно стать отягчающим обстоятельством, заявил замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов, выступая на полях ПМЭФ.
«Надо вводить повышенную ответственность за использование новых технологий и за похищение биометрических данных и за (их — ред.) применение. Применил при любом преступлении — отягчающие наказание» , — сказал Зубов на сессии «Телефонные мошенники: сколько можно? Откровенный разговор с Ольгой Скабеевой».
Он добавил, что в борьбе с мошенниками необходимы такие инициативы, как ужесточение выдачи кредитов, особенно микрозаймов, а также рассмотреть вопросы, связанные с ответственностью и ограничениями операторов.
Сейчас, по его словам в России раскрывается менее трети IT-преступлений, так как аферисты работают из-за рубежа.
Петербургский международный экономический форум проходит 18−21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.