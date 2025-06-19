Бывшему вице-мэру Екатеринбурга разрешили выйти по УДО

Контеев, который курировал екатеринбургский рынок торговли с 1992 года, был задержан в августе 2011 года по обвинению в организации убийства двух предпринимателей, а также во взяточничестве и вымогательстве. В июне 2014 года Курганский областной суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Позднее, в 2022 году, Контеева обвинили еще и в покушении на убийство предпринимателя, вымогательстве, мошенничестве и легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления. По итогу суд увеличил ему срок до 21 года колонии строгого режима. В декабре 2024 года суд смягчил ему наказание на один год. В апреле суд в Нижнем Тагиле удовлетворил ходатайство адвоката бывшего вице-мэра об условно-досрочном освобождении — в инстанции тогда уточняли журналистам, что Контеев освобожден от дальнейшего отбывания наказания на срок шесть лет, три месяца и 26 дней, а отбытый срок наказания составил 13 лет, восемь месяцев и четыре дня. Повлияло на такое решение суда и «положительная характеристика администрации исправительного учреждения», и поведение Контеева, и его преклонный возраст, и мнение троих потерпевших, не возражающих против удовлетворения ходатайства адвоката осужденного и другое. На данное постановление суда прокуратура внесла апелляционное представление.