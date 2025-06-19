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Село зовет, но никто не едет: Почему в Молдове 700 вакансий и ноль желающих — кадровый кризис убивает медицину

В медицинской системе Молдовы — тревожная ситуация: стране не хватает порядка 700 врачей, а в 18 районах вовсе отсутствуют судебно-медицинские эксперты.

Источник: Комсомольская правда

О масштабах кадрового кризиса рассказала в интервью IPN государственный секретарь Минздрава Светлана Николаеску.

Кадровый кризис — диагноз системе.

Проблема особенно остра в сельских районах — там медики становятся исчезающим видом. Министерство здравоохранения признаёт: укомплектованность врачебными кадрами — одна из самых болевых точек системы. По словам Николаеску, на ситуацию влияет высокая мобильность рабочей силы в Европе, где врачей заманивают высокими зарплатами и лучшими условиями.

«Это вызов не только для Молдовы — с утечкой специалистов сталкиваются все страны региона», — подчеркнула она.

Молодёжь уходит — и не возвращается.

Дополнительный удар по системе — отток молодых специалистов. Многие выпускники медицинских вузов либо уезжают за границу, либо вовсе выбирают другие сферы деятельности. Однако Минздрав старается убедить, что не всё так мрачно: основная часть выпускников всё-таки остаётся в здравоохранении.

Тем не менее, реальные изменения остаются точечными и не решают проблему в корне. Без радикального улучшения условий труда и повышения престижа профессии в самой стране, отток кадров в ЕС продолжится — а село так и будет ждать «своего» врача.