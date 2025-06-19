Село зовет, но никто не едет: Почему в Молдове 700 вакансий и ноль желающих — кадровый кризис убивает медицину

О масштабах кадрового кризиса рассказала в интервью IPN государственный секретарь Минздрава Светлана Николаеску.
Кадровый кризис — диагноз системе.
Проблема особенно остра в сельских районах — там медики становятся исчезающим видом. Министерство здравоохранения признаёт: укомплектованность врачебными кадрами — одна из самых болевых точек системы. По словам Николаеску, на ситуацию влияет высокая мобильность рабочей силы в Европе, где врачей заманивают высокими зарплатами и лучшими условиями.
«Это вызов не только для Молдовы — с утечкой специалистов сталкиваются все страны региона», — подчеркнула она.
Молодёжь уходит — и не возвращается.
Дополнительный удар по системе — отток молодых специалистов. Многие выпускники медицинских вузов либо уезжают за границу, либо вовсе выбирают другие сферы деятельности. Однако Минздрав старается убедить, что не всё так мрачно: основная часть выпускников всё-таки остаётся в здравоохранении.
Тем не менее, реальные изменения остаются точечными и не решают проблему в корне. Без радикального улучшения условий труда и повышения престижа профессии в самой стране, отток кадров в ЕС продолжится — а село так и будет ждать «своего» врача.