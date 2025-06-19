Таможня Беларуси сказала о проблеме на границе с Польшей и очереди на двое суток

В Государственном таможенном комитете сказали, что на границе с Польшей выросли очереди, а время ожидания выезда растянулось до двух суток.
В ГТК заявили, что очередь проезда единственного для легкового транспорта и автобусов погранпункта «Брест» существенно увеличилась. Причиной этому стали неритмичность работы польских контролирующих служб в приеме и подаче транспорта, необходимость проведения различных форм таможенного контроля и отпускной период.
В четверг, 19 июня, на выезд из Беларуси стояли около 1,8 тысяч авто и автобусов. Ожидание выезда стало затягиваться более чем на двое суток.
— Граждане в среднем ждут оповещения для пересечения границы свыше двух суток. Въезда ожидают 85 транспортных средств, — прокомментировали в пресс-службе.
Еще белорусские таможенники сообщают и об увеличение количества правонарушений при перемещении гражданами товаров через границу с Польшей, в том числе и с использованием тайников.
В ГТК отметили, что за последние три месяца в погранпункте «Брест» к административной ответственности привлекли свыше 1300 граждан, 50 из которых оборудовали тайники. Каждый сутки выявляют более 20 нарушений.
Но также выросло и число попыток незаконного провоза запрещенных и ограниченных к перемещению веществ. Так, с начала апреля пресекли 12 преступлений, которые были связаны с ввозом наркотиков и психотропов.
Ранее ГПК Беларуси отреагировал на ситуацию на границе с Литвой.