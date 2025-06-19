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В Сбербанке рассказали, сколько россиян ежедневно доверяются мошенникам

Сбербанк: ежедневно 50−70 тыс россиян попадаются на уловки мошенников.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Ежедневно 50−70 тысяч россиян попадаются на уловки мошенников и переводят свои денежные средства в их адрес, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на ПМЭФ.

«Примерно 50−70 тысяч человек ежедневно попадаются на уловки телефонных мошенников и переводят свои денежные средства в адрес мошенников», — сказал он.

Кузнецов отметил, что примерно 6−8 миллионов звонков ежедневно поступает россиянам, а в марте 2024 был пик активности — 20 миллионов звонков ежедневно.

«Сейчас это чуть меньше, но схемы стали более такими изворотливыми. Люди стали больше верить этому», — подчеркнул он.

По данным статистики Сбербанка, из 100% звонков россиянам с незнакомых номеров, примерно 30% не берут трубки, а 70% — продолжают разговор.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.