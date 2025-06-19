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Самарская область, Минспорта и РФС подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве

Стороны договорились о совместной работе по ряду направлений 19 июня.

Стороны договорились о совместной работе по ряду направлений 19 июня.

Документы подписали губернатор Вячеслав Федорищев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев и президент РФС Александр Дюков. Вместе планируют решать задачи по подготовке молодых игроков, профессиональных клубов.

Также думают обновлять инфраструктуру в регионе, проводить состязания среди детей и молодежи, школьных и дворовых коллективов. Займутся и кадровым обеспечением.

До этого писали, что губерния договорилась о сотрудничестве с ГК «Полипласт». Речь шла в том числе о поддержке детско-юношеского, взрослого, профессионального, адаптивного и массового хоккея.

Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!