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Самарские чиновники просят выделить больше средств на рабочие командировки

Администрация Самары рассматривает возможность увеличения бюджетных расходов на проживание чиновников во время служебных командировок.

Администрация Самары рассматривает возможность увеличения бюджетных расходов на проживание чиновников во время служебных командировок. Департамент мэрии предложил внести поправки в положение о возмещении затрат, связанных с поездками должностных лиц.

Согласно проекту документа, суточные нормы оплаты жилья для руководителей и их заместителей повышаются до 10 тысяч рублей при поездках в Москву и Санкт-Петербург и до 9 тысяч рублей в остальные регионы. Для других сотрудников мэрии расходы вырастут до 7 тысяч рублей и 6 тысяч рублей соответственно.

Пока документ не принят, решение по нему примут позднее, сообщает «Сити Трафик».

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