Самарские чиновники просят выделить больше средств на рабочие командировки

Согласно проекту документа, суточные нормы оплаты жилья для руководителей и их заместителей повышаются до 10 тысяч рублей при поездках в Москву и Санкт-Петербург и до 9 тысяч рублей в остальные регионы. Для других сотрудников мэрии расходы вырастут до 7 тысяч рублей и 6 тысяч рублей соответственно.