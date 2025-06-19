Самарские чиновники просят выделить больше средств на рабочие командировки

Администрация Самары рассматривает возможность увеличения бюджетных расходов на проживание чиновников во время служебных командировок. Департамент мэрии предложил внести поправки в положение о возмещении затрат, связанных с поездками должностных лиц.
Согласно проекту документа, суточные нормы оплаты жилья для руководителей и их заместителей повышаются до 10 тысяч рублей при поездках в Москву и Санкт-Петербург и до 9 тысяч рублей в остальные регионы. Для других сотрудников мэрии расходы вырастут до 7 тысяч рублей и 6 тысяч рублей соответственно.
Пока документ не принят, решение по нему примут позднее, сообщает «Сити Трафик».
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