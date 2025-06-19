ИИ от Билайн начнет прерывать телефонные разговоры с мошенниками

«Связь на севере есть, хотя и не идеальная. У нас есть оптоволокно, но мы продолжаем работать над улучшением покрытия ключевых трасс. Это важно как для корпоративного автотранспорта, так и для обычных людей. Например, для безопасности, чтобы можно было позвонить из тундры. Мы активно используем LTE и планируем внедрить 5G. Это позволит повысить скорость и точность управления техникой. Также мы работаем над созданием гибридных сетей, которые будут обеспечивать связь как в карьерах, так и на дорогах общего пользования. Особенно важно обеспечить связь в шахтах, где есть проблемы с газопроявлениями. Для этого требуется оборудование во взрывозащищенном исполнении. Это сложная технологическая задача, но мы уверены, что сможем ее решить», — рассказал директор по информационным технологиям компании АЛРОСА Вадим Желтухин.