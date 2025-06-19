Элитный дом с мангалом и сауной за 85 млн рублей продают в Ростовской области

Продавец — сотрудник агентства недвижимости — указала, что речь идет о кирпичной постройке с дизайнерским ремонтом. Общая площадь дома — почти 600 кв. метров. Имеется около десяти комнат. В мансарде обустроили гостиную с бильярдным столом, а в подвале находятся сауна, котельная, кладовая и морозильные камеры.