Элитный дом с мангалом и сауной за 85 млн рублей продают в Ростовской области

В поселке Рассвет Ростовской области выставили на продажу элитный дом за 85 млн рублей. Описание жилплощади и всех сопутствующих коммуникаций около недели назад опубликовали на сайте с бесплатными объявлениями.
Продавец — сотрудник агентства недвижимости — указала, что речь идет о кирпичной постройке с дизайнерским ремонтом. Общая площадь дома — почти 600 кв. метров. Имеется около десяти комнат. В мансарде обустроили гостиную с бильярдным столом, а в подвале находятся сауна, котельная, кладовая и морозильные камеры.
— Во время ремонта использовали высококачественные материалы. Облицовка выполнена итальянским мрамором, крыша — мягкая кровля. Пол — художественный паркет, мебель — Германия, люстры — Италия, Австрия, Германия, — перечислила продавец.
Hа учаcткe eсть лeтняя куxня, дом oxраны, гарaж, парковочные мeстa. Оборудована мангальная зона, работает фонтан. В саду растут груша, черешня, вишня, слива, абрикос, яблоня, боярышник и сакура.
С 12 июня объявление набрало уже 4432 просмотра, из которых 399 — за сегодняшний день, 19 июня.
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