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«Мальчик сбежал от бабушки». Шестилетний ребенок был обнаружен один посреди трассы «Брест-Минск»

Водители сообщили в милицию о ребенке среди трассы М-1 под Столбцами.

Источник: Комсомольская правда

В милиции рассказали о ребенке, обнаруженном на трассе М-1, сообщает телеграм-канал «Милиция Беларуси. Мы — на страже».

Так, очевидцы сообщили в ГАИ о том, что прямо посреди трассы М-1 находится ребенок без взрослых. Незамедлительно на место выбыл экипаж ГАИ.

Мальчика инспекторы обнаружили сидящим на ограждении разделительной полосы скоростной трассы. О себе мальчик не мог ничего сказать из-за его физических особенностей. Но вскоре выяснилось, что шестилетний мальчик сбежал от бабушки, отправившись на прогулку.

— Все завершилось благополучно. Мальчика передали маме, — прокомментировали в МВД.

Еще МВД раскрыло подробности дела о торговле добавками под видом лекарств: «Упаковка стоила до 3 рублей, а продавали ее за 135 рублей».

Также Минздрав прокомментировал резонансное дело торговцев пищевыми добавками под видом дорогих лекарств: «Имеют потенциальный вред для здоровья».