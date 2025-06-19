«Мальчик сбежал от бабушки». Шестилетний ребенок был обнаружен один посреди трассы «Брест-Минск»

Мальчика инспекторы обнаружили сидящим на ограждении разделительной полосы скоростной трассы. О себе мальчик не мог ничего сказать из-за его физических особенностей. Но вскоре выяснилось, что шестилетний мальчик сбежал от бабушки, отправившись на прогулку.