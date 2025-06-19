«Мальчик сбежал от бабушки». Шестилетний ребенок был обнаружен один посреди трассы «Брест-Минск»

В милиции рассказали о ребенке, обнаруженном на трассе М-1, сообщает телеграм-канал «Милиция Беларуси. Мы — на страже».
Так, очевидцы сообщили в ГАИ о том, что прямо посреди трассы М-1 находится ребенок без взрослых. Незамедлительно на место выбыл экипаж ГАИ.
Мальчика инспекторы обнаружили сидящим на ограждении разделительной полосы скоростной трассы. О себе мальчик не мог ничего сказать из-за его физических особенностей. Но вскоре выяснилось, что шестилетний мальчик сбежал от бабушки, отправившись на прогулку.
— Все завершилось благополучно. Мальчика передали маме, — прокомментировали в МВД.
Еще МВД раскрыло подробности дела о торговле добавками под видом лекарств: «Упаковка стоила до 3 рублей, а продавали ее за 135 рублей».
Также Минздрав прокомментировал резонансное дело торговцев пищевыми добавками под видом дорогих лекарств: «Имеют потенциальный вред для здоровья».