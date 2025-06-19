В Самаре федеральный инвестор построит новый гостиничный комплекс

«Соглашение с группой “Эталон” — это для Самарской области шаг в развитии современной городской инфраструктуры, улучшении качества жизни населения, а также повышении инвестиционной привлекательности региона, — сказал Вячеслав Федорищев. — Реализация проекта обеспечит комфорт для гостей и жителей региона, простимулирует развитие смежных отраслей, будет способствовать дополнительному росту туристической привлекательности Самарской области. Мы высоко ценим доверие и профессионализм группы “Эталон” и уверены, что наше сотрудничество станет примером успешного партнерства, способствующего устойчивому развитию территории и росту экономики региона».