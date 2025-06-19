За неделю в Башкирии взлетели цены на морковь, свеклу и огурцы

В Башкирии за неделю подорожали морковь, свекла и огурцы. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.
Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 9 по 16 июня килограмм моркови подорожал на 7,54%. На этой неделе его средняя цена составила 63,69 рубля. Также жителям республики на 5,23% больше придется отдать за свеклу (средняя цена — 82,80 рубля) и на 3,67% за огурцы (90,53 рубля).
Однако на этой неделе на 2,07% подешевели куриные яйца (средняя цена — 66,22 рубля), на 2,62% — белокочанная капуста (59,10 рубля), на 3,92% — помидоры (156,32 рублей).
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