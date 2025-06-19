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МАРТ потребовал, чтобы маркетплейс Ozon прекратил продажу безалкогольного пива

МАРТ нашел на Ozon безалкогольное пиво и запретил торговать им в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министерство антимонопольного регулирования и торговли сообщило об обнаружении на популярном маркетплейсе запрещенных к продаже товаров.

В частности, речь идет об интернет-площадке «Озон», где нашли в продаже безалкогольное пиво. МАРТ потребовал исключить товар из каталога.

— Владельцам интернет-площадки «Интернет Решения» и «ОЗОН Маркет Бел» направлены рекомендации исключить продажу запрещенной продукции, — прокомментировали в пресс-службе.

В МАРТ напомнили, что в Беларуси дистанционная торговля не допускает продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива.

Ранее МАРТ нашел на Комаровке огурцы по 40 рублей за кило и потребовал снизить цену.

Тем временем шестилетний ребенок был обнаружен один посреди трассы «Брест-Минск»: «Мальчик сбежал от бабушки».