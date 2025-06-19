МАРТ потребовал, чтобы маркетплейс Ozon прекратил продажу безалкогольного пива

Министерство антимонопольного регулирования и торговли сообщило об обнаружении на популярном маркетплейсе запрещенных к продаже товаров.
В частности, речь идет об интернет-площадке «Озон», где нашли в продаже безалкогольное пиво. МАРТ потребовал исключить товар из каталога.
— Владельцам интернет-площадки «Интернет Решения» и «ОЗОН Маркет Бел» направлены рекомендации исключить продажу запрещенной продукции, — прокомментировали в пресс-службе.
В МАРТ напомнили, что в Беларуси дистанционная торговля не допускает продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива.
Ранее МАРТ нашел на Комаровке огурцы по 40 рублей за кило и потребовал снизить цену.
Тем временем шестилетний ребенок был обнаружен один посреди трассы «Брест-Минск»: «Мальчик сбежал от бабушки».