Экономист прогнозирует снижение цен на яйца в Иркутской области

— Как долго яйца будут продолжать дешеветь, напрямую зависит от их запасов, а они, судя по тому, что подешевение началось перед Пасхой, очень большие, — поясняет кандидат экономических наук Виктор Чебунин в эксклюзивном разговоре с КП-Иркутск. — Предполагаю, что цена десятка яиц первой категории упадет до 80 рублей, что позволит окупить его себестоимость, а может и ниже. В любом случае продажа товара даже по цене ниже себестоимости — выгоднее, чем его вынужденная ликвидация.