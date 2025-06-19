Экономист прогнозирует снижение цен на яйца в Иркутской области

Яйца в Иркутской области продолжают дешеветь — с начала 2025 года их стоимость упала почти на 25%. Наиболее доступные варианты сейчас можно найти на рынках — там яйца первой категории продают поштучно по 9,5−11 рублей. В сетевых магазинах самые дешевые позиции (56,19 ₽/десяток) быстро разбирают, а средний ценник держится на уровне 80 рублей за продукцию местных птицефабрик. Дороже всех яйца с приставкой «домашние», за них придется выложить 139,99 за десяток.
Эксперты связывают снижение цен с двумя факторами. Среди них увеличение производства на сибирских птицефабриках и действие соглашения между властями, производителями и ритейлом об ограничении наценок.
— Как долго яйца будут продолжать дешеветь, напрямую зависит от их запасов, а они, судя по тому, что подешевение началось перед Пасхой, очень большие, — поясняет кандидат экономических наук Виктор Чебунин в эксклюзивном разговоре с КП-Иркутск. — Предполагаю, что цена десятка яиц первой категории упадет до 80 рублей, что позволит окупить его себестоимость, а может и ниже. В любом случае продажа товара даже по цене ниже себестоимости — выгоднее, чем его вынужденная ликвидация.
По данным Банка России, за год яйца в регионе уже подешевели на 17,66%, и эта тенденция сохранится. Главное — чтобы потребители, увидев низкие цены, не начали сомневаться в свежести продукта. Как заверяют производители, текущее падение цен — результат перепроизводства, а не попытка сбыть залежалый товар.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Саянске супруги несколько месяцев воровали продукты в трех магазинах.