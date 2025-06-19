Дурову разрешили уезжать из Франции на две недели только в один город

Французский суд также не отпускал Дурова на «переговоры с инвестиционными фондами» в США и на «Форум свободы» в Осло, организованный правозащитной организацией Human Rights Foundation (HRF). Сам Дуров говорил, что до сих пор не понимает, в чем его обвиняют во Франции. Выдвинутые против него обвинения предпринимаатель считает абсурдными.