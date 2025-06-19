В АСИ рассказали, каких иностранных специалистов нужно привлечь в Россию

«Какие кадры нам нужны? Безусловно, у нас потребность в самых разных областях социальной и экономической сферы. Это и инженеры, это и представители IT-сектора, это и врачи, и учёные. Поэтому именно для этой категории сегодня разрабатываются клиентские, пользовательские пути, которые помогают человеку, во-первых, узнать больше о нашей стране, о наших регионах, о наших возможностях, узнать о социальной жизни в нашей стране», — сказала Чупшева на сессии «Новый дом в России: как помочь импатриантам адаптироваться?» на ПМЭФ.