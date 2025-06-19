В АСИ рассказали, каких иностранных специалистов нужно привлечь в Россию

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Гендиректор агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева рассказала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), каких иностранных специалистов необходимо привлечь в Россию.
Ранее АСИ совместно с МВД России создали штаб для иностранцев, желающих переехать в Россию.
«Какие кадры нам нужны? Безусловно, у нас потребность в самых разных областях социальной и экономической сферы. Это и инженеры, это и представители IT-сектора, это и врачи, и учёные. Поэтому именно для этой категории сегодня разрабатываются клиентские, пользовательские пути, которые помогают человеку, во-первых, узнать больше о нашей стране, о наших регионах, о наших возможностях, узнать о социальной жизни в нашей стране», — сказала Чупшева на сессии «Новый дом в России: как помочь импатриантам адаптироваться?» на ПМЭФ.
Она подчеркнула, что АСИ совместно с правительством РФ уже разрабатывают портал «Время жить в России», который позволит любому иностранцу познакомиться с условиями, необходимыми для переезда. Новый сервис интегрируют на «Госуслугах».
«Также есть возможность в дистанционном формате уже провести первое интервью с потенциальным работодателем, с регионом, который тебе интересен, с региональными органами власти», — отметила глава АСИ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18−21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.