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Росморречфлот примет участие в развитии речных портов Ростовской области

В речных портах Ростовской области планируют создать перегрузочные комплексы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на базе речных портов будут развивать перегрузочные комплексы, или по-другому мультимодальные логистические центры. Соглашение об этом на Петербургском экономическом форуме подписали донской глава Юрий Слюсарь и руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко.

— Наша цель — сделать Ростовскую область центром нового макрорегиона. Активно работаем над развитием портов Азово-Донского бассейна. В эту систему впоследствии будет включена и портовая инфраструктура наших исторических регионов. Поэтому сегодня мы фактически готовим базу для развития грузоперевозок всего Приазовья, — сказал Юрий Слюсарь.

По данным властей, объем грузоперевозок Азово-Донском бассейне в 2024 году вырос на 28%. Создание перегрузочных комплексов снизит нагрузку на автомобильные и железнодорожные пути, а также обеспечит более эффективное и экономичное перемещение грузов.

Для координации проекта сформируют межведомственную рабочую группу, в которую, кроме представителей Росморречфлота и правительства области, войдут эксперты донских судоходных и промышленных компаний.

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