Росморречфлот примет участие в развитии речных портов Ростовской области

— Наша цель — сделать Ростовскую область центром нового макрорегиона. Активно работаем над развитием портов Азово-Донского бассейна. В эту систему впоследствии будет включена и портовая инфраструктура наших исторических регионов. Поэтому сегодня мы фактически готовим базу для развития грузоперевозок всего Приазовья, — сказал Юрий Слюсарь.