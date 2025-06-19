В Самарском онкодиспансере молодой девушке удалили опухоль и сохранили ногу

Врачи Самарского онкодиспансера провели сложнейшую операцию по удалению злокачественной опухоли правой голени у молодой пациентки, сохранив при этом функциональность сустава. Вместо традиционной ампутации, широко применяемой в прошлом, медики выбрали щадящую методику с заменой поврежденного сустава уникальным российским эндопротезом.
Эндопротез был индивидуально разработан и произведен учеными Самарского государственного медицинского университета. Конструкция точно воссоздает природный сустав и позволяет женщине полноценно двигаться после восстановления.
Операция заняла около 4-х часов и прошла успешно. Врач-онколог Виктор Иванов объяснил, что подобная методика применяется в регионе редко и в этом случае она оказалась эффективна, позволив сохранить пациенту ног.
Пациентка уже скоро перейдет ко второму этапу реабилитации и сможет вернуться к нормальной жизни.
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