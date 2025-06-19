Наступил 11-ый день поисков пропавшего 39-летнего уфимца

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно уже 10 дней — с 9 июня. Приметы пропавшего: его рост — 173 сантиметра, у него плотное телосложение, русые волосы и серо-голубые глаза. Был одет в черную с белым рисунком футболку, зеленые спортивные штаны и коричневые сандалии.