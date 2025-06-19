Наступил 11-ый день поисков пропавшего 39-летнего уфимца

В Уфе разыскивают 39-летнего Александра Шиловских. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно уже 10 дней — с 9 июня. Приметы пропавшего: его рост — 173 сантиметра, у него плотное телосложение, русые волосы и серо-голубые глаза. Был одет в черную с белым рисунком футболку, зеленые спортивные штаны и коричневые сандалии.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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