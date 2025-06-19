Россиянам назвали допустимую норму соли в день

Соль — необходимое в организме человека вещество, которое, вопреки распространенному мнению, все-таки нужно употреблять. Об этом РИА Новости рассказала врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен.
По словам медика, соль помогает поддерживать водный баланс, входит в состав межклеточных жидкостей и костей. Однако, несмотря на всю пользу, суточная доза вещества составляет 10−12 граммов. Сластен рассказала, что люди чаще всего превышают эту норму, когда употребляют хлеб, сыры, колбасы и полуфабрикаты.
По ее словам, опасность соли заключается в возможном негативном влиянии на артериальное давление, увеличении нагрузки на сердечно-сосудистую систему, повышении риска инсульта и нагрузки на печень, ухудшении состояния суставов, обострении заболеваний, связанных с желудочно-кишечном трактом.
Поэтому важно не превышать количество соли. В противном случае здоровье может значительно ухудшиться.
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