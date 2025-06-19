Россиянам назвали допустимую норму соли в день

По словам медика, соль помогает поддерживать водный баланс, входит в состав межклеточных жидкостей и костей. Однако, несмотря на всю пользу, суточная доза вещества составляет 10−12 граммов. Сластен рассказала, что люди чаще всего превышают эту норму, когда употребляют хлеб, сыры, колбасы и полуфабрикаты.