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В Иркутской области появится современный складской комплекс

Проект позволит предпринимателям снизить логистические расходы и ускорить доставку товаров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Крупная компания планирует возвести в Иркутской области масштабный логистический центр. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, соглашение о реализации этого инвестиционного проекта было заключено в рамках Петербургского международного экономического форума.

Новый складской комплекс займет территорию площадью 150 тысяч квадратных метров. Он будет оснащен передовыми технологиями, включая автоматизированные системы хранения, сортировки и конвейерные линии для эффективной обработки грузов.

— Создание распределительного центра — значимый шаг для поддержки местного бизнеса. Этот проект позволит предпринимателям снизить логистические расходы и ускорить доставку товаров. Кроме того, он откроет новые возможности для сотрудничества с маркетплейсами и расширения клиентской аудитории, подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.

Ввод объекта в эксплуатацию положительно скажется как на покупателях, которые смогут получать заказы в более короткие сроки, так и на продавцах — они получат доступ к современным складским мощностям, что существенно оптимизирует их затраты на хранение и транспортировку товаров.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что администрация Иркутска опровергла слухи о пожаре на полигоне бытовых отходов.