Бесконечные дожди и рекордное давление: какой будет погода в Москве на выходных

В Москве дожди будут идти все предстоящие выходные. Однако в воскресенье станет немного теплее. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Погоду в столичном регионе в пятницу и выходные будет определять тыловая часть циклона: хотя он сам уйдет в Западную Сибирь, но влияние будет оказывать его ложбина.
— В пятницу, 20 июня, в Москве будут идти кратковременные дожди, по интенсивности от больших до умеренных. Температура воздуха в ночные часы составит плюс 10−12 градусов, а днем за счет высокой влажности, большого количества облаков и плотного северо-западного ветра столбики термометров поднимутся до плюс 16−18 градусов. Это на четыре градуса ниже, чем должно быть в этих числах июня. Атмосферное давление будет рекордно низким — 735 миллиметров ртутного столба, это почти на 12−14 единиц ниже нормы, — предупредила Позднякова.
В субботу, 21 июня, атмосферное давление начнет расти, из-за нахождения столицы в тыловой части циклона сохранится северный ветер, но будет больше прояснений, пообещала метеоролог:
— В субботу ночью ожидается 10−12 градусов тепла. Днем будет без существенных осадков, столбики термометров поднимутся до 17−18 градусов.
Согласно прогнозу специалиста, в воскресенье, 22 июня, особого повышения температуры воздуха ожидать не стоит. Будет облачно с прояснениями, местами опять пройдет небольшой дождь.
— Ночь с 22 на 23 июня станет самой холодной на текущей неделе. Температура в Москве опустится до плюс 9−11 градусов, а в области может достигнуть отметки плюс 6 градусов. Дневная температура будет в пределах 17−19 градусов, — рассказала метеоролог.
По ее словам, на следующей неделе в регионе ни один день не обойдется без осадков. В понедельник и во вторник, 23 и 24 июня, температура воздуха днем достигнет плюс 20−22 градусов — это все еще ниже нормы.
— До конца июня не прослеживаются процессы, которые могли бы существенно улучшить погоду. Однако, возможно, июнь еще порадует жителей и гостей столицы жаркими днями с температурой плюс 25−27 градусов, — заключила собеседница «ВМ».
В столице до конца текущего месяца может выпасть еще 50−55 миллиметров осадков. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, 36 процентов климатической нормы осадков выпало в городе за прошедшие сутки.