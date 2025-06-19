Бесконечные дожди и рекордное давление: какой будет погода в Москве на выходных

— В пятницу, 20 июня, в Москве будут идти кратковременные дожди, по интенсивности от больших до умеренных. Температура воздуха в ночные часы составит плюс 10−12 градусов, а днем за счет высокой влажности, большого количества облаков и плотного северо-западного ветра столбики термометров поднимутся до плюс 16−18 градусов. Это на четыре градуса ниже, чем должно быть в этих числах июня. Атмосферное давление будет рекордно низким — 735 миллиметров ртутного столба, это почти на 12−14 единиц ниже нормы, — предупредила Позднякова.