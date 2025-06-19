Споттеры опубликовали кадры полета над Омском широкофюзеляжного Airbus A330

Омская группа фотоохотников «Споттинг в Омске» впервые поделилась редкими фотографиями широкофюзеляжного пассажирского самолета Airbus A330−300. Редкие кадры, сделанные местными энтузиастами авиации, вызвали большой интерес среди жителей города. Подпись к снимкам гласит: «Такого в Омске еще не было».
Фото: Сергей Белобородов, группа «Споттинг в Омске» во «ВКонтакте».
Напомним, что 25 мая Омский аэропорт впервые в своей истории принял лайнер такого класса — Airbus A330 авиакомпании Nordwind Airlines. Самолет выполнил рейс Санкт-Петербург — Омск — Санкт-Петербург, доставив пассажиров в столицу Прииртышья.
Фото: Сергей Белобородов, группа «Споттинг в Омске» во «ВКонтакте».
Для приема широкофюзеляжных воздушных судов аэропорт прошел масштабную подготовку. Росавиация выдала соответствующее заключение, а также были внесены изменения в свидетельство о государственной регистрации аэродрома. На перроне обустроили новую увеличенную стоянку, четко определив и промаркировав ее границы.
Фото: Сергей Белобородов, группа «Споттинг в Омске» во «ВКонтакте».
Утверждены правила руления и размещения спецтехники для обслуживания новых типов самолетов. Инженерно-авиационная служба аэропорта прошла специальное обучение для работы с Airbus A330.
Фото: Сергей Белобородов, группа «Споттинг в Омске» во «ВКонтакте».
В период летнего туристического сезона, с июня по сентябрь, Airbus A330 будет задействован на популярных направлениях. В расписании также запланированы полеты на самолетах Airbus A321 и Boeing 737−800.