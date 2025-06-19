Споттеры опубликовали кадры полета над Омском широкофюзеляжного Airbus A330

Для приема широкофюзеляжных воздушных судов аэропорт прошел масштабную подготовку. Росавиация выдала соответствующее заключение, а также были внесены изменения в свидетельство о государственной регистрации аэродрома. На перроне обустроили новую увеличенную стоянку, четко определив и промаркировав ее границы.