В Кремле высказались о возвращении релокантов из Израиля

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Возвращение российских соотечественников, которые жили в других странах и не нарушали законодательство РФ, никак не отразится на обществе, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Они такие же наши сограждане. Если речь о людях, которые не совершали ничего противоправного, не нарушали наш закон», — отвечая на вопрос журналистов, есть ли понимание в Кремле, как отразится на обществе возвращение российских соотечественников из Израиля, которые уехали из РФ после 2022 года.
«Как может на нашем обществе отразиться возвращение наших граждан, которые жили в другой стране? Да никак», — добавил представитель Кремля.