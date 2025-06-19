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В Кремле высказались о возвращении релокантов из Израиля

Песков: возвращение релокантов из Израиля не повлияет на российское общество.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Возвращение российских соотечественников, которые жили в других странах и не нарушали законодательство РФ, никак не отразится на обществе, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они такие же наши сограждане. Если речь о людях, которые не совершали ничего противоправного, не нарушали наш закон», — отвечая на вопрос журналистов, есть ли понимание в Кремле, как отразится на обществе возвращение российских соотечественников из Израиля, которые уехали из РФ после 2022 года.

«Как может на нашем обществе отразиться возвращение наших граждан, которые жили в другой стране? Да никак», — добавил представитель Кремля.

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