В Кремле высказались о возвращении релокантов из Израиля

«Они такие же наши сограждане. Если речь о людях, которые не совершали ничего противоправного, не нарушали наш закон», — отвечая на вопрос журналистов, есть ли понимание в Кремле, как отразится на обществе возвращение российских соотечественников из Израиля, которые уехали из РФ после 2022 года.