Самарские НКО получат более 145 млн рублей на реализацию социальных инициатив

Самарские некоммерческие организации получили поддержку Фонда президентских грантов. Из 69 проектов, признанных лучшими, семь направлены на помощь участникам и ветеранам СВО, а также их семьям. Среди победителей фонды «Звезда и Лира», «Хорошие истории» и «Другое детство».
Эти организации получат более 145 млн рублей на реализацию своих социальных инициатив. Кроме того, до 21 июля продолжается прием заявок на региональный грантовый конкурс, где НКО могут получить дополнительную финансовую поддержку от государства.
Приглашаем всех желающих подать свои проекты и получить шанс на реализацию важных социальных программ.
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