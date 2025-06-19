Мингорисполком сказал, что делать, если затопило квартиру

После следует позвонить в обслуживающую организацию — ЖЭУ для установления причины затопления, виновника и составления акта обследования и дефектного акта. Зафиксировав все следы, можно понять, кто ответственен и предпринять шаги, чтобы оценить размеры ущерба и возмещения.