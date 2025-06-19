Мингорисполком сказал, что делать, если затопило квартиру

В Мингорисполкоме сказали минчанам, куда обращаться, если квартиру затопило, сообщили на ОНТ.
Так, по словам замглавы Мингорисполкома Олега Корзуна, при таком ЧП дома сразу нужно локализовать затопление, чтобы минимизировать последствия. В Минске круглосуточно работает городская аварийная служба, принимая аварийные заявки по номеру 115.
После следует позвонить в обслуживающую организацию — ЖЭУ для установления причины затопления, виновника и составления акта обследования и дефектного акта. Зафиксировав все следы, можно понять, кто ответственен и предпринять шаги, чтобы оценить размеры ущерба и возмещения.
Но, если сосед готов компенсировать вред, то придется обращаться в суд. Поэтому в Мингорисполкоме сказали о целесообразности добровольного страхования жилья.
— Страховая компания пришла, зафиксировала все, мы ремонт сделали и продолжаем жить. Уже она будет взыскивать с виновной стороны ущерб, — пояснил чиновник.
Еще в милиции предупредили белорусов о запрете незаконного присоединения балкона к квартире: «Штраф и вернуть в первоначальное состояние».
Между тем в Минске микроавтобус сбил девушку на тротуаре, ожидавшую зеленый на светофоре.