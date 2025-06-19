МВД: 2 млн человек могут стать фигурантами дел после принятия закона о дропперах

Документ предполагает, что дропперы могут быть приговорены к штрафу в размере от 100 до 300 тысяч рублей, исправительным работам или лишению свободы, а организаторы преступных схем — к штрафу от 300 тысяч до миллиона или лишению свободы до шести лет.