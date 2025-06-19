71-летняя китаянка заняла третье место в фитнес-конкурсе и раскрыла секреты здоровья

До выхода на пенсию женщина работала в столовой сталелитейного завода, но всегда увлекалась спортом. После завершения трудовой деятельности она пробовала разные виды активности — велоспорт, скакалку, бег и пешие походы. Серьезно заниматься фитнесом Сунь начала только в 67 лет, но за четыре года тренировок добилась впечатляющих результатов, включая рельефный пресс и развитую мускулатуру.