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71-летняя китаянка заняла третье место в фитнес-конкурсе и раскрыла секреты здоровья

Жительница Китая в возрасте 71 года завоевала бронзу на национальном фитнес-соревновании, доказав, что возраст — не помеха для спортивных достижений.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: South China Morning Post

Сунь Минхуэй из города Мааньшань (провинция Аньхой) стала самой возрастной участницей Национального конкурса новичков в фитнесе, прошедшего 1 июня в Ухане, но это не помешало ей занять третье место в смешанной категории. О победе сообщили в South China Morning Post.

До выхода на пенсию женщина работала в столовой сталелитейного завода, но всегда увлекалась спортом. После завершения трудовой деятельности она пробовала разные виды активности — велоспорт, скакалку, бег и пешие походы. Серьезно заниматься фитнесом Сунь начала только в 67 лет, но за четыре года тренировок добилась впечатляющих результатов, включая рельефный пресс и развитую мускулатуру.

«Уже через месяц занятий я заметила изменения: появились бицепсы, прорисовались мышцы спины. С возрастом я не потеряла форму, а наоборот, укрепила ее. Это дало мне огромную уверенность», — рассказала женщина. Она подчеркнула, что начать тренировки можно в любом возрасте, а движение всегда лучше бездействия.