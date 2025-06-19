71-летняя китаянка заняла третье место в фитнес-конкурсе и раскрыла секреты здоровья

Сунь Минхуэй из города Мааньшань (провинция Аньхой) стала самой возрастной участницей Национального конкурса новичков в фитнесе, прошедшего 1 июня в Ухане, но это не помешало ей занять третье место в смешанной категории. О победе сообщили в South China Morning Post.
До выхода на пенсию женщина работала в столовой сталелитейного завода, но всегда увлекалась спортом. После завершения трудовой деятельности она пробовала разные виды активности — велоспорт, скакалку, бег и пешие походы. Серьезно заниматься фитнесом Сунь начала только в 67 лет, но за четыре года тренировок добилась впечатляющих результатов, включая рельефный пресс и развитую мускулатуру.
«Уже через месяц занятий я заметила изменения: появились бицепсы, прорисовались мышцы спины. С возрастом я не потеряла форму, а наоборот, укрепила ее. Это дало мне огромную уверенность», — рассказала женщина. Она подчеркнула, что начать тренировки можно в любом возрасте, а движение всегда лучше бездействия.