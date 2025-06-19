Бывшая руководительница Госкоммолодежи Башкирии Яна Гайдук пробудет под арестом почти до июля

Сегодня, 19 июня, бывшей председательнице Государственного комитета Башкирии по молодежной политике Яна Гайдук продлили домашний арест. Кировский районный суд Уфы продлил меру пресечения до 2 июля.
Согласно версии следствия, в 2021 году Гайдук приняла решение отремонтировать объект культурного наследия регионального значения «Дом Костерина и Черникова», расположенный на Пушкина. К строительным работам была привлечена частная компания, которая не прошла конкурс и необходимые процедуры. Пользуясь своим положением, Гайдук принудила руководство ГАУ «Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив» к заключению контракта с выбранной ею организацией на сумму 5,2 млн рублей, а уже через два месяца компанией был подписан акт о выполнении работ.
Следствие считает, что из-за действий Гайдук бюджету Башкирии был причинен ущерб в 2,5 млн рублей, а также незаконно был изменен облик культурного объекта.
— Гайдук Я. А. вину не признала. Суд продлил домашний арест и отложил судебное заседание на 2 июля 2025 года для подготовки к прениям, — сообщает пресс-служба Кировского районного суда.
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