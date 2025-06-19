Бывшая руководительница Госкоммолодежи Башкирии Яна Гайдук пробудет под арестом почти до июля

Согласно версии следствия, в 2021 году Гайдук приняла решение отремонтировать объект культурного наследия регионального значения «Дом Костерина и Черникова», расположенный на Пушкина. К строительным работам была привлечена частная компания, которая не прошла конкурс и необходимые процедуры. Пользуясь своим положением, Гайдук принудила руководство ГАУ «Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив» к заключению контракта с выбранной ею организацией на сумму 5,2 млн рублей, а уже через два месяца компанией был подписан акт о выполнении работ.