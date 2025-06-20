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Улица зовет: во дворе Санкт-Петербурга тренируется «отряд Человеков-пауков»

Видео с танцорами в костюмах запечатлели жители города. И это для них не впервые.

Алена Соколова
Автор Новости Mail

В Санкт-Петербурге все возможно. Даже случайно наткнуться на штаб-квартиру Человека-паука. В одном из дворов Северной столицы местные жители заметили сразу дюжину героев в красно-синих костюмах, оттачивающих супергеройские движения: прыжки, боевые стойки, выпускание «паутины» и лазание по конструкциям детской площадки. Видео с тренировки моментально стало вирусным в соцсетях — его опубликовало издание «Комсомольская Правда».

Что именно происходило на площадке, до конца не ясно: то ли это репетиция массовой флешмоб-съемки, то ли подготовка аниматоров, а может, просто фанатская сходка.

Такие собрания — не редкость для крупных городов: в последние годы набирает популярность движение косплееров и уличных перформеров. Многие из них объединяются в команды, участвуют в детских праздниках, благотворительных акциях и гуляют по жилым районам. Санкт-Петербург в этом плане особенно активен — в городе работает несколько студий косплея и школ трюкового движения.

Кстати, на площадке вместе с Человеками-пауками был парень с телефоном — вполне возможно, это была профессиональная съемка.