Улица зовет: во дворе Санкт-Петербурга тренируется «отряд Человеков-пауков»

Такие собрания — не редкость для крупных городов: в последние годы набирает популярность движение косплееров и уличных перформеров. Многие из них объединяются в команды, участвуют в детских праздниках, благотворительных акциях и гуляют по жилым районам. Санкт-Петербург в этом плане особенно активен — в городе работает несколько студий косплея и школ трюкового движения.