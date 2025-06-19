Бывшему вице-губернатору Краснодарского края смягчили меру пресечения, сообщает «Ъ» со ссылкой на участника процесса.
Бывший замглавы администрации Краснодарского края Александр Нестеренко, обвиняемый в злоупотреблении служебными полномочиями, освобожден из-под стражи.
Он признал вину и сотрудничает со следствием. В связи с этим меру пресечения ему изменили на домашний арест до 21 июля. Октябрьский районный суд учел, что экс-чиновник имеет положительную характеристику, двоих детей и постоянное место жительства.
Мы писали, что бывший чиновник обвиняется в том, что будучи руководителем ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края», совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 285 УК РФ.