Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшему вице-губернатору Краснодарского края смягчили меру пресечения

Смягчена мера пресечения экс-вице-губернатору Кубани Александру Нестеренко.

Бывшему вице-губернатору Краснодарского края смягчили меру пресечения, сообщает «Ъ» со ссылкой на участника процесса.

Бывший замглавы администрации Краснодарского края Александр Нестеренко, обвиняемый в злоупотреблении служебными полномочиями, освобожден из-под стражи.

Он признал вину и сотрудничает со следствием. В связи с этим меру пресечения ему изменили на домашний арест до 21 июля. Октябрьский районный суд учел, что экс-чиновник имеет положительную характеристику, двоих детей и постоянное место жительства.

Мы писали, что бывший чиновник обвиняется в том, что будучи руководителем ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края», совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 285 УК РФ.