Кроссворд на 20 июня 2025

20 июня отмечает день рождения Николь Кидман — актриса, которую по праву называют «иконой стиля и таланта». За годы карьеры она неоднократно перевоплощалась в сложнейшие образы, сотрудничала с ведущими режиссерами и постоянно расширяла границы актерского мастерства. Ее вклад в индустрию отмечен не только наградами, но и признанием зрителей по всему миру. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить ее известные роли и фильмы.