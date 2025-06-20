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Кроссворд на 20 июня 2025

20 июня отмечает день рождения Николь Кидман — актриса, которую по праву называют «иконой стиля и таланта». За годы карьеры она неоднократно перевоплощалась в сложнейшие образы, сотрудничала с ведущими режиссерами и постоянно расширяла границы актерского мастерства. Ее вклад в индустрию отмечен не только наградами, но и признанием зрителей по всему миру. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить ее известные роли и фильмы.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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