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Белорусские врачи сказали, почему нельзя кормить детей грибами

Белорусские врачи назвали причину, почему нельзя давать детям до 14 лет грибы в пищу.

Источник: Комсомольская правда

У детей в возрасте до 14 лет не вырабатывается достаточное количество ферментов для переваривания грибного фермента, что делает отравление грибами более тяжелым. Об этом сказали врачи Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

По их словам, симптомы отравления грибами у детей проявляются быстрее и интенсивнее, чем у взрослых (это тошнота, неукротимая рвота, сильные боли в животе, понос, нарушение сознания, быстрое обезвоживание, поражение почек и печени).

Врачи категоричны: «Грибы должны быть исключены из рациона детей, не достигших 14 лет».

Медики обратили внимание родителей маленьких детей, что сырая погода в начале лета 2025 спровоцировала появление дикорастущих грибов в городах, часто они растут, в том числе, и на детских площадках или прилегающих к ним газонах. Малыши из любопытства могут сорвать грибы, а затем, не помыв руки, взять в руки что-то из еды.

Медики предупреждают, что если ребенок контактировал с грибами, то ему надо сразу же вымыть руки с мылом. Кроме того, следует понаблюдать за состоянием здоровья малыша в течение 2−4 часов.

Кстати, вот что происходит с белорусской флорой и фауной в 2025: из-за тропической птицы могут закрыть карьер, нашли новый гриб весом до 30 килограмм, а два жука угрожают дачному урожаю.

Мы писали, что белорусские лесники рассказали о правилах сбора грибов и ягод и о штрафах: не разгребать подстилку в поисках лисичек, собирать цветы и корни, оставляя до 20% растения, где найти сосну для дачи.