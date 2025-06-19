Летние суперфуды: врачи назвали самые полезные продукты июня

Июнь — время, когда на прилавках появляются первые по-настоящему сезонные фрукты и ягоды. Некоторые из них не только радуют вкусом, но и приносят ощутимую пользу для здоровья. О том, какие плоды стоит включить в рацион в начале лета, рассказали специалисты Республиканского центра общественного здравоохранения и медицинской профилактики в Уфе.