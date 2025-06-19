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Летние суперфуды: врачи назвали самые полезные продукты июня

Что стоит включить в рацион в начале лета по мнению специалистов?

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik.com

Июнь — время, когда на прилавках появляются первые по-настоящему сезонные фрукты и ягоды. Некоторые из них не только радуют вкусом, но и приносят ощутимую пользу для здоровья. О том, какие плоды стоит включить в рацион в начале лета, рассказали специалисты Республиканского центра общественного здравоохранения и медицинской профилактики в Уфе.

Среди главных фаворитов июня — клубника. По словам врачей, она благотворно влияет на работу почек и печени, поддерживает здоровье кишечника, а также помогает улучшить настроение и замедляет процессы старения.

Не менее полезны и абрикосы. Эти плоды насыщены антиоксидантами, способствуют росту полезной микрофлоры в кишечнике и богаты бета-каротином, который необходим для здоровья кожи и зрения.

Отдельное внимание эксперты уделили вишне — ягоде с выраженным оздоравливающим потенциалом. Она поддерживает работу сердца и почек, снижает риск тромбообразования и помогает в профилактике остеопороза.

Список летних суперфудов дополняет молодой зеленый горошек. Пусть это и не фрукт, но сезонный продукт заслуживает отдельного места в рационе. Он богат растительным белком, клетчаткой и фолиевой кислотой, а также может быть полезен при анемии.