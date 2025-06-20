Инженеры выпустили ИИ-устройство, которое превращает сны в видео

Как это работает: вы просыпаетесь и пересказываете сон вслух. Встроенный ИИ анализирует речь и генерирует видео на базе нейросети DALL-E mini, с сюрреалистичной картинкой, которая расплывается и перетекает из сцены в сцену, имитируя поток сознания.