Инженеры выпустили ИИ-устройство, которое превращает сны в видео

Новая разработка стартапа Modem Works — Dream Recorder, — позволяет «воспроизводить» сны в виде коротких роликов. Устройство стало вирусным всего за несколько часов после анонса: одни восхищаются, другие — недоумевают.
Как это работает: вы просыпаетесь и пересказываете сон вслух. Встроенный ИИ анализирует речь и генерирует видео на базе нейросети DALL-E mini, с сюрреалистичной картинкой, которая расплывается и перетекает из сцены в сцену, имитируя поток сознания.
Устройство не требует телефона, сетевого облака или подключения к сторонним сервисам. Оно самостоятельно работает и хранит до 7 снов одновременно: то есть можно записать неделю сновидений.
Собрать гаджет может любой: нужны Raspberry Pi, 3D-принтер и код с GitHub. На вопросы о том, как Dream Recorder справляется с тревожными снами, в Modem отвечают в своих соцсетях загадочно: «Позвольте подсознанию говорить».
Это не первая необычная разработка компании. Ранее Modem представили Terra — карманный навигатор для тех, кто «ходит, куда глаза глядят». Он создает GPS-маршрут по окрестностям пользователя в зависимости от его настроения.