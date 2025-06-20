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Инженеры выпустили ИИ-устройство, которое превращает сны в видео

Код разработки выложили в открытый доступ: гаджет можно собрать в домашних условиях.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: dreamrecorder

Новая разработка стартапа Modem Works — Dream Recorder, — позволяет «воспроизводить» сны в виде коротких роликов. Устройство стало вирусным всего за несколько часов после анонса: одни восхищаются, другие — недоумевают.

Как это работает: вы просыпаетесь и пересказываете сон вслух. Встроенный ИИ анализирует речь и генерирует видео на базе нейросети DALL-E mini, с сюрреалистичной картинкой, которая расплывается и перетекает из сцены в сцену, имитируя поток сознания.

Устройство не требует телефона, сетевого облака или подключения к сторонним сервисам. Оно самостоятельно работает и хранит до 7 снов одновременно: то есть можно записать неделю сновидений.

Собрать гаджет может любой: нужны Raspberry Pi, 3D-принтер и код с GitHub. На вопросы о том, как Dream Recorder справляется с тревожными снами, в Modem отвечают в своих соцсетях загадочно: «Позвольте подсознанию говорить».

Это не первая необычная разработка компании. Ранее Modem представили Terra — карманный навигатор для тех, кто «ходит, куда глаза глядят». Он создает GPS-маршрут по окрестностям пользователя в зависимости от его настроения.