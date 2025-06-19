После ночной атаки в Ростовской области уничтожили еще несколько БПЛА

После ночной атаки БПЛА в небе над Ростовской областью сбили еще несколько украинских беспилотников самолетного типа. Это следует из оперативной информации в телеграм-канале Минобороны России.
По данным военного ведомства, в период с 6:45 до 8 утра силы ПВО ликвидировали два летательных аппарата, один — в период с 8 до 11 часов. С 11 до 13 часов сбили два БПЛА, а с 14 до 16 часов — семь воздушных целей.
Напомним, в ночь с 18 на 19 июня в регионе уничтожили пять беспилотников. По информации врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, атаку отразили в Миллеровском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.
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