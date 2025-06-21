Ответы на кроссворд от 20 июня 2025: интересные факты про Николь Кидман

5. Круз

Николь Кидман и Том Круз познакомились на съемках фильма «Дни грома» в декабре 1989 года. Их роман развивался стремительно: Круз развелся с Мими Роджерс, и пара поженилась в том же году. Они усыновили двоих детей, Изабеллу и Коннора. Однако во время съемок фильма «С широко закрытыми глазами» в их отношениях возникли проблемы, что привело к разводу в 2001 году.