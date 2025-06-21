Ответы на кроссворд от 20 июня 2025: интересные факты про Николь Кидман

По горизонтали:
1. Селеста
Риз Уизерспун и Николь Кидман не только сыграли главные роли в сериале «Большая маленькая ложь», но и выступили в качестве продюсеров. Подружившись на съемках, Уизерспун даже приобрела дом рядом с Кидман в Нэшвилле. Бруна Папандреа, подруга обеих актрис, убедила их принять участие в проекте, а Кидман, сыгравшая Селесту Райт, жертву домашнего насилия, активно выступает против насилия в отношении женщин.
2. Оскар
Николь Кидман — признанная голливудская актриса, обладательница множества наград, в том числе престижной премии «Оскар», которую она получила за лучшую женскую роль в фильме «Часы». Кидман стала первой австралийкой, удостоенной этой награды.
3. Девять
Роб Маршалл, известный благодаря успеху мюзикла «Чикаго», в 2009 году снял фильм «Девять», основанный на одноименном бродвейском мюзикле и вдохновленный фильмом Федерико Феллини «Восемь с половиной». Николь Кидман исполнила роль Клаудии Дженссен, музы главного героя.
4. Нора
«Кроличья нора» — драма с Николь Кидман в главной роли, экранизация одноименной бродвейской пьесы Дэвида Линдси-Эбера. Кидман также выступила продюсером фильма. В центре сюжета — супруги Хауи и Бекка Корбетт, переживающие потерю сына. Спустя восемь месяцев после трагедии, они пытаются справиться с горем, посещая группы поддержки и ища утешение в привычных занятиях. Название фильма отсылает к «Алисе в Стране чудес» Льюиса Кэрролла.
5. Мех
«Мех» — биографическая драма Стивена Шейнберга, исследующая период становления Дианы Арбус как независимого фотографа. Фильм, основанный на биографии Патрисии Босуорт, представляет собой художественную интерпретацию жизни Арбус, а не строгое жизнеописание. Он фокусируется на ключевом моменте — решении 35-летней Арбус оставить привычную жизнь и заняться собственным, провокационным творчеством. Николь Кидман исполнила в фильме главную роль.
6. Клуни
«Миротворец» — боевик, снятый Мими Ледер, с Джорджем Клуни, Николь Кидман и Александром Балуевым в главных ролях. Фильм основан на реальных событиях. Джордж Клуни самостоятельно выполнял большинство трюков, в том числе научился спускаться с вертолета по тросу специально для этой роли.
По вертикали:
1. Скандал
Фильм «Скандал» режиссера Джея Роуча основан на реальных историях сотрудниц Fox News, обвинивших генерального директора Роджера Айлза в сексуальных домогательствах. Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби играют трех разных женщин: звезду прайм-тайма Мегин Келли, уходящую звезду Гретхен Карлсон и начинающую сотрудницу Кайлу Посписил, чьи судьбы переплетаются в эпицентре скандала.
2. Вулф
В 2001 году Николь Кидман исполнила роль писательницы Вирджинии Вулф в фильме «Часы» Стивена Долдри, экранизации одноименного романа Майкла Каннингема, удостоенного Пулитцеровской премии. Фильм рассказывает о судьбах трех женщин, разделенных временем, но связанных романом Вулф «Миссис Дэллоуэй». Роль Вулф принесла Кидман признание критиков и престижные награды, включая приз Берлинского кинофестиваля, BAFTA, «Золотой глобус» и премию «Оскар». Для этой роли Кидман, будучи левшой, научилась писать правой рукой, а также изучила письма Вулф, чтобы глубже понять ее характер.
3. Сатин
Фильм «Мулен Руж!» База Лурмана ознаменовал новый этап в карьере Николь Кидман, сыгравшей роль куртизанки Сатин. Эта трагическая история любви разворачивается в декадентском Париже. Сатин, чтобы спасти кабаре, должна очаровать богатого герцога, но ее сердце принадлежит нищему поэту. Музыкальные номера, в исполнении самих Кидман и Макгрегора, включают кавер-версии хитов таких известных исполнителей, как Элтон Джон, The Beatles, Мадонна, Queen. Николь Кидман во время съемок фильма носила самое дорогое ожерелье за всю историю кинематографа ценой в 1 миллион долларов.
4. Роми
«Плохая девочка» — фильм режиссера Халины Рейн с Николь Кидман в главной роли, рассказывающий историю успешной бизнесвумен Роми. Роми добилась всего в жизни сама: у нее технологическая компания, любящий муж и двое детей. Однако, ощущая недостаток острых ощущений в отношениях, она обращает внимание на молодого стажера.
5. Круз
Николь Кидман и Том Круз познакомились на съемках фильма «Дни грома» в декабре 1989 года. Их роман развивался стремительно: Круз развелся с Мими Роджерс, и пара поженилась в том же году. Они усыновили двоих детей, Изабеллу и Коннора. Однако во время съемок фильма «С широко закрытыми глазами» в их отношениях возникли проблемы, что привело к разводу в 2001 году.
Интересные факты о Николь Кидман:
- Николь Кидман была лицом парфюма Chanel No. 5, начиная с рекламной кампании 2004 года, подготовленной Базом Лурманом. В рамках сотрудничества был создан дорогостоящий четырехминутный рекламный ролик с участием Родриго Санторо. Эта реклама стала самой дорогой в истории, а гонорар Кидман в 3,71 млн долларов — самым высоким в истории рекламного бизнеса.
- Николь Кидман проявила себя не только как актриса, но и как певица. Она самостоятельно исполнила вокальные партии в фильме «Мулен Руж!», а ее дуэт с Робби Уильямсом, «Somethin' Stupid», три недели возглавлял британский хит-парад. Кидман также исполнила вокальные партии героини по имени Норма Джин в мультфильме про пингвинов «Делай ноги» и мюзикле «Девять».
- Триллер «Роковое искушение», снятый Софией Копполой, является ремейком фильма «Обманутый» с Клинтом Иствудом в главной роли. Фильм рассказывает о солдате-северянине, оказавшемся в женском пансионе во время Гражданской войны в США. Сценарий фильма изначально писался под Николь Кидман. Она вместе с другими актрисами, Эль Фаннинг и Кирстен Данст, проходила интенсивную подготовку к съемкам: изучала медицинские процедуры того времени, шила, танцевала, брала уроки этикета и изучала особенности жизни южных леди в довоенное время.
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