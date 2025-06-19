В центре Иркутска 21 июня ограничат движение транспорта

— Перекрытие начнется с участка Нижней Набережной от перекрестка с улицей Франк-Каменецкого до Ленина, затем продолжится по улице Ленина вплоть до Чкалова. Также движение будет остановлено на Сурикова — от Ленина до Чудотворской. Спортсмены проедут по Цесовской Набережной, которая будет закрыта от Чудотворской до бульвара Гагарина, а сам бульвар Гагарина окажется недоступным для машин на отрезке от Цесовской Набережной до Кожова, — рассказывают в администрации.