В центре Иркутска 21 июня ограничат движение транспорта

В центре Иркутска 21 июня временно ограничат движение транспорта из-за проведения двух крупных спортивных событий — Международного Марафона и Всероссийских соревнований по велоспорту. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, дорожные ограничения будут действовать с 6 утра до 17 часов, затронув ключевые улицы в центре города.
— Перекрытие начнется с участка Нижней Набережной от перекрестка с улицей Франк-Каменецкого до Ленина, затем продолжится по улице Ленина вплоть до Чкалова. Также движение будет остановлено на Сурикова — от Ленина до Чудотворской. Спортсмены проедут по Цесовской Набережной, которая будет закрыта от Чудотворской до бульвара Гагарина, а сам бульвар Гагарина окажется недоступным для машин на отрезке от Цесовской Набережной до Кожова, — рассказывают в администрации.
Далее трасса соревнований пройдет по улице Карла Маркса — от бульвара Гагарина до 5-й Армии, после чего перекроют часть 5-й Армии, начиная от Карла Маркса до проезда возле здания 2/1. Завершающие участки маршрута включают улицы Ярослава Гашека и Свердлова, которые будут закрыты от 5-й Армии до бульвара Гагарина.
Организаторы рекомендуют водителям заранее продумать маршруты передвижения и при необходимости использовать объездные пути, чтобы избежать задержек.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что схема движения автобусов № 15 и № 32 временно изменится в Иркутске.